Tiradora de la escuela de Minneapolis "estaba llena de odio", según los investigadores

Washington, Estados Unidos.-El tirador que atacó a la escuela católica de La Anunciación en Minneapolis "estaba lleno de odio", aseguró este jueves el fiscal general interino de Minnesota, Joseph Thompson, quien destacó que el atacante "amaba" a otros autores de tiroteos masivos cometidos en Estados Unidos en escuelas.

"No voy a dignificar las palabras del atacante repitiéndolas; son horribles y viles. Pero, en resumen, el atacante quería ver sufrir a los niños", indicó el fiscal Thompson, durante una conferencia de prensa en referencia a Robin Westman, el joven de 23 años señalada como responsable de disparar contra la escuela, causando la muerte de dos niños.

De acuerdo con el fiscal, la investigación y análisis del manifiesto publicado por Westman horas antes del ataque revelan "sus planes, su estado mental, y el odio de diferentes grupos. Aunque el atacante parecía odiarnos a todos, hay un grupo al que idolatraba: otros atacantes escolares y asesinos seriales".

El fiscal hizo alusión directa a la "adoración" de Adam Lanza, autor de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, donde asesinó a 26 personas, incluidos 20 niños, el 14 de diciembre de 2012. Tenía 20 años y se suicidó tras el ataque.

El acusado habría escrito "Lanza" en uno de los cargadores del rifle de asalto utilizado durante el tiroteo, según los videos compartidos antes del ataque.