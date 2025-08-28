El tiroteo de Minneapolis: una tragedia que alimenta contenido falso y ataques a comunidad trans

La identidad de Westman ha sido utilizada entre algunos miembros de la Administración Trump y en perfiles conservadores en redes sociales para promover una narrativa de desinformación basada en la infundada premisa de que las personas trans son violentas. Aunque no existe una correlación entre los tiroteos masivos y las personas trans, según datos de los tiroteos de los últimos diez años, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kriti Noem, se refirió al tirador de Mineápolis como un "monstruo transgénero y trastornado".