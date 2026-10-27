Texas registra más votos anticipados en estas elecciones legislativas que en las de 2022

Texas, Estados Unidos.-Unos 4,5 millones de texanos han emitido su voto anticipado en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, alrededor de un 50 % más de lo registrado en el mismo periodo previo a los comicios de 2022 en ese estado, con señales de una mayor movilización demócrata.

En los primeros siete días de la votación anticipada en los comicios del 3 de noviembre, un 23,4 % de los electores habilitados en ese territorio habían llenado sus papeletas, ya sea de manera presencial o por correo, según datos del secretario de Estado, que contabiliza lo recibido hasta el pasado domingo.

Como referencia, en la primera semana del voto anticipado en las elecciones legislativas de 2022 se registró una tasa de participación del 17 %, con menos de 3 millones de votos emitidos hasta ese momento.

Sin embargo, las cifras actuales se quedan por debajo de las de 2018, cuando se alcanzó un 24,3 % en el estado sureño, un bastión del Partido Republicano y donde se libra una de las contiendas por el Senado más reñidas y caras de este ciclo, con el demócrata James Talarico superando ligeramente al republicano Ken Paxton en las encuestas.

De los votantes que ya han acudido a las urnas en el territorio, donde no existe un registro de afiliación partidista, un 35 % han votado demócrata en las elecciones anteriores, frente a un 32,7 % con antecedentes republicanos, según el recopilador de datos electorales Transparency USA.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, tendrá dos mitines de campaña este martes en Texas, una muestra de la importancia que los republicanos le confieren a estas elecciones, incluso en estados donde han ganado históricamente.

"Me dirijo a Corpus Christi y, posteriormente, a Lubbock, Texas. Gané en Texas tres veces obteniendo la mayor cantidad de votos en la historia del estado. ¡Qué gran honor! ¡Un espíritu magnífico! Ken Paxton es el mejor fiscal general en la historia de Texas, ¡y será un senador increíble!", escribió en su red Truth Social.

Los comicios de medio mandato renovarán un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes.

Las encuestas dan ventaja a los demócratas y pronostican que los republicanos podrían perder el control del Cámara Baja, lastrados por el incremento del coste de la vida, la impopularidad de Trump y la guerra contra Irán.