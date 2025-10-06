Texas autoriza envío de su Guardia Nacional a otros estados

Texas, Estados Unidos.- El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, autorizó el uso de tropas de la Guardia Nacional tejana a otros estados, como Oregón o Illinois, a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una serie de publicaciones en la plataforma X, en la noche del domingo, el político ultraconservador indicó que autorizaba al Gobierno federal a disponer de "hasta 400 efectivos" de la Guardia Nacional para "dar protección a los agentes federales".

En la última semana, la Administración de Trump ha enviado a cientos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a Chicago (Illinois), donde han llevado a cabo redadas en lugares de trabajo y viviendas, arrestando tanto a migrantes -con y sin documentos legales - como a ciudadanos estadounidenses.

Aún no está claro, sin embargo, si el despliegue de la Guardia Nacional de Texas a otros estados será efectivo porque, a última hora del domingo, un juez federal emitió un fallo prohibiendo temporalmente el envío de tropas a Oregón.