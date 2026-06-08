Terrorífico: Así se estremeció la tierra en Filipinas durante terremoto de 7.8 grados

Mindanao, Filipinas.- El fuerte terremoto de magnitud 7,8 registrado este lunes en el sur de Filipinas, con el epicentro cerca de la isla de Mindanao, ha dejado alrededor de una veintena de fallecidos, 12 desaparecidos y un centenar de heridos, mientras los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los escombros. Según el último balance, facilitado por el portavoz de Defensa Civil, Junie Castillo, los fallecidos ascendieron a 19 y los heridos a 134, mientras que el número de desaparecidos se ha duplicado en Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas y donde se han sentido más de 130 réplicas, algunas con una magnitud de hasta 6,7. Algunos medios elevaron a 32 la cifra de muertos, sumando una decena de víctimas de un deslizamiento de tierra, si bien no fue confirmado por fuentes gubernamentales.

El temblor, detectado a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias y a una profundidad de alrededor de 35 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo. Aquí algunos de los videos que captaron el fenómeno natural en toda su potencia.

Impresionantes imágenes en la Escuela Primaria Mahayahay en Davao Occidental muestras como se estremeció la tierra durante la ceremonia a la bandera en el primer día de clases. Maestros y estudiantes implementaron de inmediato los protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de todos. Las clases fueron suspendidas después de la evaluación de seguridad realizada.

En la escuela de Glan, en Sarangani, Filipinas, el terremoto de magnitud 7.8 sorprendió a estudiantes y maestros en plena jornada escolar.

En las siguientes imágenes se observa el momento en que el Mindanao National High School se desploma en presencia de los alumnos que había salido despavorido de las aulas al sentir el movimiento telúrico.

El Departamento de Educación ordenó brindar apoyo de emergencia a unos 6.224 colegios afectados en cinco regiones de Mindanao, donde se suspendieron las clases para unos 3,2 millones de estudiantes, justo el día que comenzaba el curso escolar 2026-2027.

Unas 10.000 familias se han visto afectadas en las zonas más castigadas, donde colapsaron algunas escuelas, supermercados y centros comerciales.