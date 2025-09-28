  1. Inicio
Terremoto de 5,4 en Turquía se siente en Estambul y provoca suspensión de vuelos

Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió este domingo la provincia turca de Kütahya y se sintió hasta Estambul, sin dejar víctimas ni heridos, aunque sí generó pánico

  • 28 de septiembre de 2025 a las 07:35
El sismo de magnitud 5,4 registrado en Anatolia occidental obligó a interrumpir por unos minutos el tráfico aéreo en Estambul.

 Foto: Cortesía redes sociales

Estambul.- Un terremoto de magnitud 5,4 en Anatolia occidental, registrado poco antes del mediodía de este domingo, que no ha causado víctimas, provocando solo daños materiales menores, ha interrumpido brevemente el tráfico aéreo en uno de los dos aeropuertos de Estambul.

El seísmo, de magnitud 5,4, con epicentro en Simav, un municipio de 60.000 habitantes en la provincia de Kütahya, tuvo lugar a las 12.59 h (9.59 GMT) y se pudo sentir incluso en Estambul, unos 200 kilómetros más al norte.

Aunque el temblor provocó pánico en la región, no se registraron víctimas ni tampoco heridos, como confirmó horas más tarde el Ministerio de Sanidad turco, y la prensa recoge solo daños materiales menores, como la aparición de grietas en algunos edificios.

Sin embargo, los sensores dieron alerta en el aeropuerto de Sabiha Gökçen, situado en el lado asiático de Estambul, y motivaron una breve verificación de la pista, que apenas duró 5 minutos, pero obligó a dos aviones a posponer su aterrizaje, informa la cadena NTV.

En mayo de 2011, Simav, situado 90 kilómetros al suroeste de la capital de la provincia, Kütahya, ya fue epicentro de un terremoto de magnitud 5,9, que causó dos muertos y un centenar de heridos.

La falla geológica en la que se encuentra Simav se prolonga hacia el oeste hasta Sindirgi, a una distancia de 70 kilómetros, donde tuvo lugar el pasado 10 de agosto un terremoto de magnitud 6,1, que causó un muerto y medio centenar de heridos, dañando 16 edificios.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

