Suprema Corte de Justicia de México despenaliza el aborto en todo el país

El fallo de hoy “es importante”, se congratuló la activista Sara Lovera.

“Muchas mujeres no saben que tienen ese derecho porque los gobiernos locales no han hecho campañas publicitarias al respecto, además de que no tienen la infraestructura necesaria” para llevar a cabo esas interrupciones, dijo esta pionera de la lucha feminista en el país.

El gobierno de la Ciudad de México fue la primera jurisdicción latinoamericana en autorizar el aborto en 2007. La mayoría de los estados lo permite hasta las 12 semanas.