Presidente de México evitará sobrevolar Perú por crisis diplomática

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitará sobrevolar Perú en su próximo viaje a Chile, debido al enfrentamiento diplomático que mantiene con el gobierno peruano, informó este miércoles el mandatario.

López Obrador tiene previsto volar a Santiago desde Colombia la noche del próximo sábado para participar en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile y la muerte del presidente Salvador Allende.

“Como no queremos que nos hagan una majadería, porque (...) no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, dijo el presidente izquierdista durante su habitual rueda de prensa.