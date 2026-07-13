Sube a 4,490 el número de fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela

Caracas,Venezuela.- Venezuela sumó este domingo otros 157 muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que totalizan al menos 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó en redes sociales que 120.794 familias han sido atendidas y que hay 19.583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.

Según esta actualización, hay 14 nuevos refugios temporales respecto al sábado, cuando había 94.