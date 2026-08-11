Sube a 169 el número de muertos y a 668 el de heridos por el terremoto en Colombia

Bogotá, Colombia.- El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que los heridos ya son 668, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que suma 66 víctimas mortales, según la información. La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los muertos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace solo tres días, a declarar la situación de "desastre nacional". El terremoto se produjo a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela. El presidente De la Espriella, quien instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta a la emergencia, visitó este lunes Quibdó, capital del Chocó, donde se reunió con autoridades locales antes de trasladarse a Cali, otra de las ciudades más afectadas.