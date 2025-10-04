Show de drones y fuegos artificiales en China terminó en lluvia de fuego

Liuyang, China.- Lo que debía ser una celebración por el Día Nacional de China en la ciudad de Liuyang, reconocida como la capital mundial de los fuegos artificiales, terminó en caos luego de que un espectáculo con miles de drones se saliera de control.
El evento, parte del ciclo artístico Liuyang Sky Theater, combinaba luces, pirotecnia y tecnología aérea sobre el río Liuyang. Sin embargo, varios drones que transportaban fuegos artificiales se incendiaron en pleno vuelo y comenzaron a caer sobre el público, generando escenas de pánico.
Según reportes de Asia Television News, las llamas provocaron una lluvia de fuego que rápidamente se convirtió en un incendio.
Videos difundidos en redes sociales muestran a los asistentes huyendo mientras las enormes chispas caían sobre sus cabezas en la zona del espectáculo.
Pese al impacto del incidente, los bomberos, que ya se encontraban en el lugar como medida preventiva, lograron sofocar las llamas en cuestión de minutos.
Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado si hubo personas heridas, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de la falla técnica.