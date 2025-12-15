Sheinbaum ve un “momento de reflexión” para el progresismo tras triunfo de Kast en Chile

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este lunes las “elecciones democráticas” en Chile, en las que triunfó el ultraderechista José Antonio Kast, aunque advirtió de que este resultado debe llevar a un “momento de reflexión” al progresismo en Latinoamérica.

“Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque hay mucho apoyo popular al Gobierno, porque estamos cumpliendo”, manifestó la mandataria en su conferencia matutina.

Sheinbaum afirmó que el aumento de votos hacia los partidos de ultraderecha en América Latina no ocurrirá en México debido al apoyo a su Gobierno, que es del 70 %, según últimas encuestas, además de que “hay resultados, como la disminución de la pobreza y de las desigualdades”.