Seis muertos y siete heridos tras incendio en una fábrica de cosméticos en Turquía

Estambul,Turquía.- Al menos seis personas murieron este sábado y otras siete resultaron heridas, una de ellas grave, a consecuencia de un incendio en una fábrica de cosméticos en la periferia oriental de Estambul, informan las autoridades turcas.

El fuego se declaró por causas aún desconocidas a las 9.05 hora local (6.05 GMT) en el depósito de una fábrica de cosméticos en el municipio de Dilovasi, informó la oficina del gobernador de Kocaeli, la provincia a la que pertenece este distrito.

Fallecieron seis personas, mientras que otras siete sufrieron diversas heridas, confirmó el ministro de Trabajo, Vedat Isikhan, a la agencia turca Anadolu.