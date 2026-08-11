Secretaria general de SICA desea reactivar diálogo político de alto nivel en Centroamérica

San José, Costa Rica.- La nueva secretaria general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la costarricense Lina Ajoy, afirmó este martes que una de las prioridades de su gestión (2026-2030) será reactivar el diálogo político de alto nivel en la región y ayudar a la construcción de consensos, luego de una serie de polémicas entre países que mantuvieron el puesto vacante desde 2023. "Mi intención es recuperar la confianza de los países en su propio sistema, y creo que esta elección es ya un elemento evidente de que se ha recuperado la confianza; restablecer el dialogo político de alto nivel y coadyuvar con mucho respeto en la construcción de consensos en nuestra región", expresó Ajoy en una ceremonia de inicio de mandato transmitida por el SICA a través de sus redes. Ajoy, la primera mujer en la secretaría del SICA, fue elegida el pasado junio por votación de los presidentes de la región, luego de que el puesto, que le correspondía a Nicaragua para el periodo 2022-2026 estuviera vacante desde 2023. Managua denunció un "bloqueo injustificado" a las ternas de candidatos que presentó para el cargo.

El pasado 26 de mayo el Gobierno de Nicaragua, que ha sido señalado por países como Costa Rica de violar derechos humanos, reclamó su "derecho" a ocupar la secretaría general del sistema que estaba vacante desde noviembre de 2023, cuando el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el periodo 2022-2026. En su discurso de este martes, la nueva secretaria general del SICA, que tiene 27 años de carrera diplomática, agradeció la confianza de los países y calificó su elección como un "inmenso honor" que conlleva "un enorme compromiso y responsabilidad". "Nuestro sistema de integración es percibido en algunas ocasiones como burocrático, con duplicidad de funciones, dispersión institucional, excesos de instancias, y limitaciones presupuestarias para soportar ese engranaje. Deseo un SICA renovado, eficiente, sostenible, que rinda cuentas a los países y que sobre todo trabaje de la mano con ellos para potenciar los beneficios de la integración", aseveró Ajoy.