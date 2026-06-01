Se cumplen ocho años de la 'Masacre del Día de las Madres' en Nicaragua

San José, Costa Rica.- Nicaragüenses exiliados en Costa Rica conmemoraron este domingo el octavo aniversario de la denominada 'Masacre del Día de las Madres', una marcha opositora que terminó con ataques armados y dejó quince muertos en Managua y otros cuatro en distintas ciudades de Nicaragua el 30 de mayo de 2018. La actividad fue organizada por la Asociación Madres de Abril (AMA) y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), y tuvo lugar en la iglesia San Francisco de Asís, en Goicoechea, San José, donde los asistentes participaron en una misa en memoria de las víctimas de la represión y elevaron plegarias por justicia. Entre los asistentes estuvo Candelaria Díaz, madre del activista Carlos Manuel Díaz, asesinado durante la marcha. Ocho años después, aseguró que las familias de las víctimas continúan reclamando justicia por los hechos ocurridos durante aquella jornada.

"Lo que seguimos pidiendo es justicia. Justicia porque ahí eran unos jóvenes con un futuro por delante. Tenían su familia, tenían sus hijas", expresó Díaz. Por su parte, la representante de la Asociación Madres de Abril, Azucena López, afirmó que para las madres de las víctimas la fecha sigue siendo un recordatorio del dolor causado por la violencia desatada durante las protestas de 2018. "No celebramos el Día de las Madres, sino que conmemoramos el día en que nos asesinaron a nuestros hijos", declaró López, quien reiteró los esfuerzos de la organización por exigir justicia y poner fin a la impunidad por los crímenes denunciados por las familias de las víctimas. "Las Madres de Abril seguimos exigiendo justicia. Esa es la esperanza que tenemos, que se haga justicia por cada hijo asesinado, por cada hijo desaparecido y por cada hijo que está en las mazmorras de la dictadura", agregó. Durante la homilía, el sacerdote Daniel Antonio Monge manifestó su cercanía con los nicaragüenses que viven fuera de su país y señaló que Nicaragua continúa enfrentando una situación que impide alcanzar la armonía y la convivencia social.