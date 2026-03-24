El rey Carlos se dirigirá al Congreso de EE UU en su primera visita de Estado

Washington, Estados Unidos.- El rey Carlos III del Reino Unido realizará su primera visita de Estado a Washington el próximo mes y se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una sesión conjunta la semana del 27 de abril, según publican este martes medios estadounidenses.

Será la primera vez que un miembro de la realeza británica se dirija al Congreso desde 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en hablar ante la Cámara.

Esta visita se produce en el año del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y tras el viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Londres en septiembre pasado.