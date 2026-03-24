Minnesota demanda al Gobierno Trump por la investigación en la muerte de Good y Pretti

Minnesota, Estados Unidos.- El estado de Minnesota y su condado más poblado demandaron este viernes al Gobierno del presidente Donald Trump para obtener pruebas sobre los tiroteos en los que resultaron muertos dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios, que no han sido compartidos con las autoridades estatales.

La querella legal argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) no han dado acceso a investigadores estatales a las pruebas en dos tiroteos ocurridos en enero pasado y en donde murieron los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.

Los demandantes han pedido al tribunal que ordene al Ejecutivo estadounidense proporcionar acceso a las pruebas solicitadas en los casos de Good y Pretti.

También han pedido al tribunal federal que obligue a las autoridades federales a entregar información del caso del venezolano Julio Cesar Sosa-Celis, que fue baleado en una pierna por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).