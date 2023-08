Revelan audios de Alma Lourdes antes de ser asesinada en una Carnicería de Sonora

CIUDAD OBREGÓN, MÉXICO.- A través de redes sociales se ha compartido el audio que envió Alma Rosa a sus amigas, sobre la discusión que sostuvo momentos antes de ser asesinada por Hilario Beltrán, quien era un cliente en Ciudad Obregón, Sonora. Alma Lourdes, era gerente de una carnicería y fue asesinada dentro de su local tras intentar defender a su hermana Ana del acoso que recibía por parte del agresor. Horas después el hombre regresó y le disparó, quitándole la vida al instante. Previo a que Hilario regresara a la carnicería, Alma envió un audio a sus amigas para contarles lo que había ocurrido, donde se puede escuchar como la víctima se sintió desesperada ante la situación que vivió y el temor de no saber qué hacer.

La joven señaló que el agresor era cliente frecuente de la carnicería pero tenía dos semanas acosando a su hermana por lo que ella le pidió respeto para su familiar. “Yo no soy de las que me quedo callada. Y es que dijo, “si yo quiero, yo le voy a seguir diciendo”. empezó a decir y le dije, “señor, ¡Buenos días, me llamo Alma!, ¿usted quién es?” le dije y ya pues tal Hilario Beltrán; ya lo conozco, es cliente, pues de hace tiempo y es medio rarito” inició el audio.

“Hace dos semanas empezó a decirle cosas a la Ana. Le estoy pidiendo por favor, le dije, “nada más que respete a las muchachas, es lo único que le estoy pidiendo, que no quiero volver a escuchar que se quejen de usted, porque si no ya no le voy a poder permitir la entrada” y me empezó a decir: ‘cállate, ¿tú quién eres?”, mencionó la joven.

Luego de la discusión, Alma le pidió que saliera de la tienda. “Le dije, no señor, le dije que no lo íbamos a atender y no lo vamos a atender, cuando llegó a la caja y dijo me voy a llevar todo, fue cuando me jalé a la entrada y le dije no se va a llevar todo porque eso es robo, no se va a llevar nada y fue cuando empezó todo”. Según relató Alma en el audio, ya era mucho tiempo de aguantar la actitud del acosador. “Me quedo pensando en qué va a hacer ¿por qué uno se tiene que aguantar? por el sentido de qué la Ana se tuviera que aguantar. Ya son muchos días, muy insistente y de que no le importa”. Tras haberse retirado el hombre, momento más tarde regresó a la carnicería con una capucha y pidió dinero en efectivo, y al no ver a la gerente preguntó por los empleados del turno en el que fue atendido.

Según relató la madre de la víctima Idalia Valenzuela, su hija salió y tras ver al hombre armado trató de esconderse, pero Hilario la vio y le exigió levantarse. “Cuando Alma se levanta y lo ve le dice ‘perdóneme’, sin embargo a él no le importó y le dio tres disparos. La intención de él era matarla”, acusó doña Idalia. Por otro lado, la secretaria de Seguridad en Sonora, María Dolores del Río, reconoció que no se aplicaron los protocolos para garantizar la seguridad de Alma. Además, dijo que cuando llegó la policía municipal ya no se encontraba la persona agresora, por lo que se levantó el reporte y fue hasta el segundo reporte que fue atendido por la Policía estatal.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico