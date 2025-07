Retiran estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara en Ciudad de México

Cuauhtémoc es una de las alcaldías que componen la capital mexicana. "Ustedes hablan y nosotras escuchamos y atendemos. Vecinas y vecinos nos pidieron muchísimas veces recuperar las banquetas del jardín Tabacalera (...) Estamos cumpliendo.

Hoy quitamos las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro por tres razones muy simples y muy claras", señaló la funcionaria local en un video.

De la Vega indicó: "No existe la cédula obligatoria que se necesita ante el comité de monumentos y obras artísticas en espacios públicos", a la vez que agregó: "En los archivos de la alcaldía no existe un solo papel que autorice su instalación y las esculturas estaban bajo el resguardo irregular de un trabajador de la alcaldía, sin que existiera ningún antecedente legal para eso"."Así no se hacen las cosas", añadió.