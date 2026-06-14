Rescatan a 77 migrantes, entre ellos niños, a la deriva en las islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, España.- Salvamento Marítimo rescató este domingo a 77 personas de origen subsahariano, entre ellas seis mujeres y tres menores, que viajaban a bordo de una patera localizada a unos 64 kilómetros de la isla española de Lanzarote (Islas Canarias), tras partir desde la costa marroquí.
Según informó la sociedad estatal, el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas recibió el aviso sobre las 11:00 hora local (10:00 GMT), con dos posibles posiciones de la embarcación, que navegaba con rumbo a las islas Canarias.
Los controladores marítimos movilizaron a la Salvamar Acrux e informaron a los buques que se encontraban en la zona, desviando al mercante Eptalofos hacia una de las posiciones indicadas.
A las 13:06 hora local (12:06 GMT), el buque comunicó que tenía la patera a la vista, a cerca de 5 kilómetros de distancia, y se le indicó que permaneciera en la zona sin perderla de vista hasta la llegada de la unidad de rescate.
Finalmente, a las 14:06 hora local (13:06 GMT), la Salvamar Acrux informó de que había finalizado el rescate de las personas a bordo de la embarcación precaria, y agradeció la colaboración del buque de carga Eptalofos, al que le indicó que continuara su travesía. EFE