Reportan caída mundial de la red social X

Las quejas comenzaron a difundirse a eso de las 6:00 de la mañana y se convirtieron en tema de tendencia en otras redes sociales

  • Actualizado: 16 de enero de 2026 a las 09:25
Desde tempranas horas de este lunes, en varias partes del mundo se reportó una falla.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.-Este viernes 16 de enero, usuarios de diferentes partes del mundo reportaron que la red social X, antes Twitter, se cayó luego de varias horas presentando problemas técnicos y posibles interrupciones en su servicio.

Las quejas comenzaron a difundirse a eso de las 6:00 de la mañana y se convirtieron en tema de tendencia en otras redes sociales conforme los usuarios compartían capturas y mensajes de error.

Aunque X no ha publicado un comunicado técnico oficial detallado sobre este incidente específico, diversos reportes de medios señalan que los problemas de acceso y funcionamiento fueron ampliamente percibidos y comentados por los usuarios.

