Renuncia el jefe del gobierno británico tras revelaciones sobre caso Epstein y nombramiento en EE UU

“La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma”, expresó McSweeney. Añadió además: “Cuando se me preguntó, aconsejé al Primer Ministro hacer ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo”.

Morgan McSweeney asumió públicamente la responsabilidad por haber recomendado a Starmer la designación de Mandelson, de 72 años, como principal representante diplomático británico en Washington en 2024. En un comunicado, el ahora exfuncionario reconoció su error y el impacto político de la decisión.

Londres, Inglaterra.- La renuncia del jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, marcó un nuevo giro en la crisis política desatada por el controvertido nombramiento de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos. La dimisión ocurre en medio de cuestionamientos públicos y presión política por los vínculos pasados de Mandelson con Jeffrey Epstein.

La salida del jefe de gabinete se produce tras la publicación en Estados Unidos de nuevos documentos vinculados al caso Epstein. Parte de esos archivos sugiere que Mandelson habría enviado información delicada al financiero cuando se desempeñaba como secretario de negocios del gobierno británico durante la crisis financiera de 2008. A partir de estas revelaciones, el gobierno enfrenta reclamos de transparencia y revisiones internas sobre el proceso de selección diplomática.

El equipo de Starmer anunció que divulgará correos electrónicos y otros documentos relacionados con el nombramiento, que —según versiones oficiales— demostrarían que Mandelson habría engañado a las autoridades durante el proceso de evaluación. El primer ministro ofreció disculpas públicas esta semana por “haber creído las mentiras” del diplomático y admitió que, aunque se conocía la continuidad de su relación con Epstein después de la condena de este en 2008, no se dimensionó entonces el alcance de esos vínculos.

La oposición ha intensificado sus críticas y señala directamente al primer ministro. La líder conservadora Kemi Badenoch afirmó que Starmer debe responder por sus decisiones y por las consecuencias políticas del caso.

Mandelson, exministro y figura histórica del Partido Laborista, no ha sido arrestado ni acusado formalmente. Sin embargo, la Policía Metropolitana confirmó que registró su residencia en Londres y otra propiedad asociada como parte de una investigación que calificó de compleja y que requerirá amplio análisis de evidencia adicional.

La dimisión de McSweeney busca contener el impacto político inmediato, pero la controversia continúa generando presión sobre el gobierno británico y sobre el propio Starmer por su criterio en uno de los nombramientos diplomáticos más relevantes de su administración.