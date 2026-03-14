Recapturan en Guatemala al "Inquieto", el octavo de los 20 reos fugados de cárcel de máxima seguridad

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este viernes a miembro de la pandilla Barrio 18, el octavo de un grupo de 20 reos que se fugaron en octubre de 2025 de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, ubicada unos 20 kilómetros al noreste de la capital.

La detención de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "Inquieto", se produjo tras un enfrentamiento armado entre pandilleros y agentes de la fuerza pública en una vivienda en el municipio de San Juan Ostuncalco, en el departamento (provincia) de Quetzaltenango, a unos 215 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.

Según las autoridades, el prófugo era resguardado por integrantes de la clica "Solo Para Locos".

En el intercambio de disparos resultaron heridos dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el propio pandillero capturado, quien fue trasladado a un centro asistencial local, según informó el Ministerio de Gobernación (Interior).

"Nuestros agentes de la PNC se enfrentaron y recapturaron a José Sinay. Tenemos dos agentes heridos, pero se equivocan si creen que pueden seguir actuando al margen de la ley y escondiéndose. Los estamos encontrando y tendrán que responder", publicó sobre el operativo en sus cuentas oficiales el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.