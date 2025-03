¿Qué sucede en la megacárcel de El Salvador que ahora alberga migrantes enviados por EE UU?

La construcción del recinto penitenciario acarreó críticas de la oposición y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, puesto que no se informó sobre el costo económico de la obra, ni se ha permitido la entrada de organismos de derechos humanos.

Para llegar hasta allí es necesario cruzar dos controles de seguridad para vehículos y no está permitido la visita, ni de familiares ni de abogados, por lo que, según las autoridades de Seguridad, los reos están “completamente incomunicados”.

Para la abogada Dina Martínez, directora del área de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), lo anterior se debe a que no se permite el acceso a esta cárcel y a la falta de información que se brinda sobre su funcionamiento.

Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado la violación a derechos en la mayoría de cárceles de El Salvador. No obstante, en los análisis brindados por estos entes no se hace alusión a casos de vulneraciones a derechos en el Cecot.

4. No se reportan muertes

La abogada Ingrid Escobar, directora de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), explicó a EFE que “si nos limitamos a los datos recopilados por las organizaciones y a la falta de información oficial, aparentemente donde no se registran casos de torturas o golpes, y que además se les garantiza (a los reos) el derecho a la salud, es en el Cecot”.

“Al menos del Cecot no sale gente (presos) muerta, no como en los otros centros penales. Al menos que ellos (las autoridades) lo tengan tan escondido que no nos enteramos”, comentó.

En octubre de 2023, el director del Cecot, que en ese momento pidió el anonimato, indicó a un grupo de periodistas que tuvieron acceso a la cárcel que las actividades en el recinto están “en función del tratamiento penitenciario” y del derecho a la salud, porque “el Estado está obligado a generar las condiciones para poder brindar está asistencia médica necesaria”.