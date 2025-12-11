Putin expresa su apoyo al Gobierno venezolano en una conversación telefónica con Maduro

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este jueves su apoyo al Gobierno venezolano en una conversación telefónica con el líder del país latinoamericano, Nicolás Maduro, informó el Kremlin. "Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa", señaló la Presidencia rusa en un comunicado. Se trata de la primera conversación entre ambos líderes desde la escalada de las tensiones entre Caracas y Washington.

Según la nota del Kremlin, Putin y Maduro "intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones de amistad ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025". Además, ambos mandatarios "reafirmaron su compromiso mutuo con la implementación continuada de proyectos conjuntos en las áreas comercial, económica, energética, financiera, cultural y humanitaria, entre otras". El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación firmado por Putin y Maduro en mayo pasado en Moscú entró en vigor días antes de que Washington anunciara el comienzo de la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur, relacionada con la lucha de EE.UU. contra el narcotráfico originado en Latinoamérica. Ese anuncio se produjo poco después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unieron así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto. Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas a Maduro, al que la Casa Blanca tacha de "ilegítimo". El documento firmado por Moscú y Caracas "expone la necesidad de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar", según las autoridades rusas que confirmaron que su país actuará plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los "amigos venezolanos".