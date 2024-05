Un proceso de extradición de Assange “amañado”, dice responsable de Wikileaks

LONDRES, REINO UNIDO.-El redactor jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, afirmó el miércoles que los procesos judiciales británicos relacionados con la extradición a Estados Unidos de Julian Assange son “corruptos” y están “amañados”, antes de una audiencia decisiva el lunes sobre el caso.

La justicia británica decide el lunes si otorga a Julian Assange un último recurso en Reino Unido para evitar su extradición a Estados Unidos, en caso de que este país no ofrezca nuevas garantías sobre el trato que reservaría al fundador de Wikileaks.

“Está muy claro que los procesos en los tribunales del Reino Unido (contra Assange) están corruptos. El caso está amañado contra Julian”, afirmó Hrafnsson en una rueda de prensa en Londres.

“Sé que estas son palabras duras que solemos usar para los tribunales de países no europeos, no de países occidentales, pero he llegado a la conclusión de que es absolutamente el caso. Esto es corrupción institucional, a nivel judicial. Julian Assange es un prisionero político, está muy claro”, añadió el islandés.

La mujer de Julian Assange, Stella, no desdijo al redactor jefe de Wikileaks.

“No espero un resultado racional de los tribunales. ¿Tengo alguna esperanza de que hagan lo correcto y que Julian gane al final? Por supuesto que tengo que tener cierta fe en el hecho de que eso puede suceder. Y espero que así sea. Pero he observado lo que ha sucedido durante los últimos cinco años (desde su encarcelamiento en Reino Unido) y creo que el análisis de Kristinn es sólido”, explicó Stella Assange.