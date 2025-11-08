Procesan a Uriel Rivera por abuso sexual a otra mujer tras agresión a Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, México.- El hombre que agredió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, identificado como Uriel Rivera, fue procesado penalmente este viernes por el delito de abuso sexual, cometido contra otra mujer.

Un juez ordenó el inicio del juicio contra Uriel Rivera, de 33 años, por realizar tocamientos a una joven de 25 años, el martes pasado en calles del centro de la Ciudad de México, agresión ocurrida tras el mismo ataque sexual a Sheinbaum.

La audiencia judicial se llevó a cabo este viernes en la capital mexicana, únicamente por la denuncia de la joven, tras la cual el acusado fue detenido luego de que la victima lo denunciara ante agentes que lo vigilaban tras la agresión a la presidenta.

El sujeto permanecerá preso en el Reclusorio Norte, y aún deberá enfrentar un proceso penal por la agresión a la mandataria mexicana.

El martes, cuando Sheinbaum caminaba por el centro de la capital y saludaba a algunos ciudadanos, un hombre en aparente estado de ebriedad se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.