Gobierno de México busca homologar penas por acoso sexual tras incidente con Sheinbaum

Ciudad de México, México.- El acoso sexual en México no se castiga por igual en todo el país, por lo que el Gobierno anunció este miércoles que alista una reforma para homologar el delito en los 32 estados, luego de la agresión que vivió el martes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Aunque el Código Penal Federal establece penas de hasta tres años de prisión a quien cometa acoso sexual, al tratarse un delito del fuero común, este se persigue y sanciona por estado. No obstante, existen discrepancias entre los Códigos Penales locales respecto a la definición del delito, las penas establecidas y las condiciones para los agravantes, como el uso de espacios públicos para cometer la agresión o la edad de la víctima.

Por ejemplo, en Ciudad de México, el acoso sexual se castiga con entre uno y tres años de prisión, además de multas económicas y la destitución del cargo si el agresor es servidor público. En cambio, en estados como Nuevo León (norte de México), la sanción va de seis meses a dos años de cárcel. Otra falta de uniformidad importante es que más de 20 estados definen el acoso como la acción de "asediar con fines sexuales" o "lascivos", pero otros lo establecen como "solicitar favores sexuales", como es el caso del norteño Coahuila. Ante este panorama, Sheinbaum adelantó que su Gobierno prepara una iniciativa de ley que va a "colectivizar con todos los gobernadores" para que el acoso se defina y sancione de manera uniforme en todo el país.