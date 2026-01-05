Preocupación en Canadá por las acciones de Trump en Venezuela

Toronto, Canadá.- El ataque militar estadounidense contra Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y las amenazas de Donald Trump contra Groenlandia están provocando preocupación en Canadá, país que tiene las terceras mayores reservas de petróleo del mundo, y al que el presidente de EE.UU. ha dicho que quiere anexionar. The Globe and Mail, el principal periódico canadiense, publicó este lunes un editorial en el que indicó que tras el ataque en Venezuela, Canadá vive una situación de "emergencia nacional" y que "no puede perder más tiempo" para salvaguardar la soberanía nacional. "La idea de que Canadá podría simplemente esperar a que Trump terminara su mandato en la Casa Blanca se desvaneció este fin de semana".

El periódico recordó que Trump inició su segunda presidencia amenazando con anexionar a Canadá, incluso utilizando la fuerza económica de EE.UU., y que la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre por la Administración de Trump aboga por una limitación a la soberanía de todos los países del continente americano, incluido Canadá. El segundo principal periódico canadiense, The Toronto Star, también mostró su preocupación por la renovada amenaza que suponen las políticas del presidente estadounidense para Canadá. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El analista Justin Ling escribió hoy en el periódico que "la política de Trump es una amenaza activa para Canadá" y recomendó a Ottawa publicar su propio documento de estrategia nacional para confrontar a Washington.