¿Por qué Vladimir Putin sugirió la opción nuclear en la invasión contra Ucrania?

A pesar de haber recibido sanciones directas hacia su persona y otros funcionarios del Kremlin, Putin no recula y cada vez se pone más desafiante, llegando al punto de sugerir el uso de armas nucleares en el conflicto bélico.

MOSCÚ, RUSIA.- La invasión militar rusa contra Ucrania no parece estar saliendo según lo que había planificado el Kremlin, ya que hasta el momento las fuerzas de ocupación no han logrado el control de ninguna ciudad, a la par que la popularidad del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , cada vez aumenta más.

De acuerdo con una análisis hecho por The Economist, Vladimir Putin tuvo que recurrir a exhibir la disuasión nuclear al haber cometido algunos errores y al saber que no las fuerzas militares no están obteniendo los resultados esperados en Ucrania.

En primer lugar, el citado medio señala que desde Moscú subestimaron a su enemigo, al creer que la operación militar sería rápida y en cuestión de días estarían controlando las principales ciudades ucranianas.

LEA TAMBIÉN: Más de 500 mil personas huyeron de Ucrania tras invasión Rusa

“Tal vez creyó en su propia propaganda: que Ucrania no es un país real, sino una falsificación erigida por la CIA y dirigida por sinvergüenzas que son despreciados por el pueblo que gobiernan. Si esperaba que Ucrania se derrumbara a la primera demostración de fuerza rusa, no podía estar más equivocado”, señala The Economist.

En segunda instancia, atribuyen que otro de los errores de Putin fue la mala gestión de las fuerzas armadas, ya que ha confundido a los soldados con la idea de “desnazificar Ucrania”, haciéndoles creer que serán recibidos como liberadores, sin embargo, en su avance por el vecino país las tropas han encontrado una fuerte resistencia civil y militar en diferentes ciudades.

Para culminar, señalan que el jefe del Kremlin ha subestimado a occidente, creyendo que las potencias de ese hemisferio no podrían coordinar una respuesta ante lo sucedido en Ucrania, siendo todo lo contrario, con rigurosas sanciones, solidaridad internacional y el desplazamiento de tropas a los países cercanos a la zona del conflicto para evitar que pase a una escala mayor.

“Cuanto peor vayan sus planes en Ucrania, antes empezarán a aparecer las grietas en su régimen y el pueblo ruso saldrá más a la calle. En su intento mantenerse en el Kremlin, Putin puede verse obligado a imponer un terror de una severidad que Rusia no ha visto en décadas”, señala la publicación de The Economist.

Lo cierto es que ante el actual escenario que se vive a raíz de la invasión militar a Ucrania, Rusia sufre en gran medida los horrores que han dejado los combates y las fuertes sanciones que impuesto occidente contra el país y sus funcionarios.

VEA: El Vaticano está dispuesto a facilitar negociaciones entre Rusia y Ucrania