Policía de Haití asegura haber hallado vehículo que transportaba a militares salvadoreños

Puerto Príncipe, Haití.- La Policía Nacional de Haití (PNH) aseguró este martes 3 de noviembre haber encontrado en las afueras de Puerto Príncipe el vehículo que transportaba a los cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron tras una emboscada por parte de las bandas armadas el pasado 18 de octubre.

El hallazgo se produjo en una operación de búsqueda en la zona de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, donde desaparecieron los militares, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), indicó la Policía en un comunicado.

La PNH movilizó unidades especializadas y no encontró ninguna resistencia en su recorrido, salvo una barricada que fue retirada.