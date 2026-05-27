Petro pide enviar nota de protesta a EE UU por muerte de joven colombiano detenido por ICE

Bogotá, Colombia.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles a la Cancillería enviar una nota de protesta al Gobierno de EE.UU. por la muerte de un joven colombiano en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Misouri.

"Se suicidó (sic) un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio", expresó Petro en X, donde ordenó a la Cancillería "entregar nota de protesta".

En opinión del mandatario, "el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos".

"Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD", añadió el presidente colombiano.

Rayo Garzón murió el pasado 8 de abril de 2025 tras haber sido hallado inconsciente en un centro de detención del condado de Phelps, en Misouri, donde estaba a la espera de ser deportado a Colombia desde mayo de 2024 tras ser detenido por la policía, según documentos de ICE consultados por EFE.

Familiares de otras víctimas y forenses han cuestionado antes a ICE por atribuir a "suicidios" las muertes de migrantes, como la del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, un centro de detención en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.

Las políticas antimigrantes del actual Gobierno, junto con el impulso a los arrestos en el interior del país, han derivado en cifras récord de detenciones. En enero, más de 73.000 migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.