Un pasajero español aislado en hospital de Madrid da positivo provisional por hantavirus

Madrid, España.-Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba diagnóstica PCR que se le realizó al llegar el domingo al hospital militar Gómez Ulla de Madrid.

Según informaron este lunes fuentes del Ministerio de Sanidad, el pasajero, del que solo se ha divulgado que es un hombre, no presenta síntomas y su estado general es bueno, a la espera de que se le practique una segunda PCR que confirme o no el resultado provisional.

Esta persona ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario, conforme a los protocolos sanitarios.

El paciente sigue aislado en el centro sanitario, al igual que los otros trece cruceristas españoles evacuados del barco, que han dado negativo.