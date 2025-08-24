  1. Inicio
Papa León XIV pide abrir camino a la paz en Ucrania con diálogo y buena voluntad

En un mensaje al presidente Volodímir Zelenski, el pontífice expresó su dolor por la guerra, rezó por las víctimas y exhortó a detener la violencia

  • 24 de agosto de 2025 a las 09:53
El papa León XIV envió un mensaje al presidente ucraniano Volodímir Zelenski por el Día de la Independencia, pidiendo paz y diálogo ante la guerra.

 Foto: EFE

Ciudad del Vaticano, Roma.- El papa León XIV ha deseado que se abra el camino a la paz y diálogo a Ucrania con el esfuerzo de las personas "de buena voluntad", en un mensaje al presidente Volodimir Zelenski por el Día de la Independencia de su país.

"Con un corazón herido por la violencia que asola su tierra, me dirijo a usted en este día de su fiesta nacional", empieza el pontífice estadounidense en la misiva, publicada por los medios vaticanos y por el propio Zelenski en sus redes sociales.

León XIV, que sigue de cerca el conflicto ucraniano y que recientemente ha manifestado su "esperanza" ante una eventual negociación que ponga fin a la invasión rusa, aseguró al mandatario ucraniano su oración por su pueblo "que sufre en guerra".

Especialmente, puntualizó, por los heridos, quienes han perdido a un ser querido o aquellos privados de sus hogares.

"Que Dios mismo los consuele; que fortalezca a los heridos y conceda el descanso eterno a los fallecidos", escribe el papa.

Por último, instó a las "personas de buena voluntad" a hacer lo posible para que termine la guerra en Ucrania.

"Imploro al Señor que toque el corazón de las personas de buena voluntad para que el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo, abriendo el camino hacia la paz para el bien de todos", termina en su mensaje.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

