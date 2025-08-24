Las Fuerzas Armadas ucranianas dicen haber recuperado tres localidades en Donetsk

Berlín, Alemania.-Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron este domingo la recuperación de tres localidades en la región oriental de Donetsk que habían caído en manos de los rusos: Mijailivka, Zelenyi Hai y Volodimirivka.

"Nuestras tropas contraatacaron de manera exitosa y limpiaron las localidades de Mijailivka, Zelenyi Hai y Volodimirivka del enemigo", anunció en Facebook el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, que visitó el frente de Pokrovsk con ocasión del Día de la Independencia de Ucrania.

Mijailivka y Volodimirivka se encuentran a pocos kilómetros del bastión ucraniano de Pokrovsk, mientras que Zelenyi Hai se sitúa hacia el suroeste, siguiendo la línea del frente.