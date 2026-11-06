El Papa emprende el viaje a Uruguay, Argentina y Perú tras su operación por cáncer

El Vaticano.- El papa León XIV emprendió este viernes su viaje a Latinoamérica para visitar Uruguay, Argentina y regresar a Perú, un país donde vivió 20 años, en un exigente periplo de 12 días en el que tomará 14 vuelos, pronunciará cerca de 40 discursos y todo menos de un mes después de la operación en la que le extirparon parte de un pulmón por un cáncer. El vuelo papal de la compañía Ita Airways despegó a las 7.05 horas (6.05 GMT) con la delegación vaticana y 80 periodistas de medios de todo el mundo, entre ellos EFE, y está previsto que llegue al aeropuerto internacional de Montevideo a las 16.30 hora local (13.30 GMT), donde será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi El Vaticano confirmó que no se han tomado medidas médicas adicionales a pesar de la operación, ya que el papa tras la extirpación del cáncer "es una persona, de 71 años, con una buena salud", pero el viaje será una prueba para ver su resistencia ante la importante carga de trabajo.

En la víspera del viaje, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, explicó a los medios vaticanos el sentido de este viaje: "Incluso en América Latina, existe más que nunca la necesidad de superar las profundas polarizaciones sociales, y la misión primordial de la Iglesia es dar testimonio de la unidad, ser fermento de paz, diálogo y armonía". Tras aterrizar después de cerca de 13 horas de vuelo, el papa participará en la ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia y mantendrá un encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, ante quienes pronunciará su primer discurso en el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por la tarde, el papa se trasladará a la catedral para celebrar las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas y el sábado comenzará la jornada con un desplazamiento aéreo a Paysandú, donde celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Para Parolin, la secularización de las sociedades, incluida la uruguaya, en la que más del 40% de la población se declara sin religión, "es lamentablemente una realidad", pero "esto no altera la misión de la Iglesia: proclamar el Evangelio, en todo tiempo, sigue siendo su tarea, hoy como ayer". "A la Iglesia en Uruguay, pequeña en número pero vibrante, que conserva la fe en un contexto que no siempre es fácil, el Santo Padre quiere decirles que no están solos y que su testimonio diario, humilde y gozoso es el camino a través del cual el Evangelio puede hablar una vez más al corazón del país", añadió.