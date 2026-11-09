El Papa en Buenos Aires: El progreso de una nación se mide por la acogida a discapacitados

Buenos Aires, Argentina.- El papa León XIV afirmó este lunes que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", al visitar el centro Pequeño Cottolendo de Don Orione en Claypole, a unos 30 kilómetros del centro de la capital argentina, un lugar afectado por la desfinanciación del Gobierno de Javier Milei a este sector social en los últimos años.

"Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", dijo León XIV.

Y aseguró que "los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este, tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física.