TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Algunos países no celebran la llegada del Año nuevo cada primero de enero , sino que en otros días. Pero, ¿por qué ocurre esto y cuáles son esos países? Las causas son distintas, por ejemplo, la región, política y economía.

China no basa su calendario en el occidental, si no que el suyo tiene gran influencia Lunisolar, razón por la que, la fecha indica tanto la fase de La Luna, como la época del año solar. Es por eso que, la celebración de año nuevo o “Festival de Primavera” como se llama en el oriente, no se festeja el primero de enero, sino el 22 del mismo mes.

La celebración tiene una duración de 15 días hasta la mitad del primer mes. En ese momento las personas aprovechan para visitar a sus familiares y amigos, además de ver las calles llenas de comidas, música y juegos pirotécnicos.