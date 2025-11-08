  1. Inicio
  2. · Mundo

Padres vendieron a su hija de 14 años a cambio de dinero, whisky y comida en España

La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado

  • 08 de noviembre de 2025 a las 17:20
Padres vendieron a su hija de 14 años a cambio de dinero, whisky y comida en España

Imagen ilustrativa. La pareja vendió a su hija para que contrajera matrimonio con un hombre de 20 años.

Foto: Shutterstock

Barcelona, España.- Las autoridades detuvieron en Navarra, en el norte de España, a unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, (5.700 dólares) cinco botellas de whisky y comida, a un matrimonio que también fue arrestado junto a su hijo de 20 años, con quien pretendían casarla.

L​a Guardia Civil española informó este sábado en un comunicado de que la "venta" de la menor, perteneciente a una comunidad romaní, tuvo lugar el pasado mes de enero en una localidad de Navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa (Lleida, noreste) para casarla con su hijo.

Una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña, a más de 300 kilómetros de donde vivía, precisa la Guardia Civil, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado".

La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añade el comunicado.

El pasado mes de octubre, agentes de la policía catalana encontraron en Les Borges Blanques, también en Lleida, a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial, donde la recogieron y la trasladaron a un centro de protección en Lleida, en el que actualmente recibe atención.

Joven muere tras acostarse con dolor de cabeza en San Antonio, Texas

La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añade el comunicado.

El pasado mes de octubre, agentes de la policía catalana encontraron en Les Borges Blanques, también en Lleida, a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial, donde la recogieron y la trasladaron a un centro de protección en Lleida, en el que actualmente recibe atención.

La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añade el comunicado.

El pasado mes de octubre, agentes de la policía catalana encontraron en Les Borges Blanques, también en Lleida, a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial, donde la recogieron y la trasladaron a un centro de protección en Lleida, en el que actualmente recibe atención.

Detienen en España a trece miembros del Tren de Aragua en gran operativo

Los Mossos (policía regional de Cataluña) detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había "comprado" y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

A todos los detenidos se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

En Navarra, los padres de la víctima pasaron a disposición del juzgado de guardia de Tudela, y en Cataluña, los tres arrestados comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias