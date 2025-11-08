Padres vendieron a su hija de 14 años a cambio de dinero, whisky y comida en España

Barcelona, España.- Las autoridades detuvieron en Navarra, en el norte de España, a unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, (5.700 dólares) cinco botellas de whisky y comida, a un matrimonio que también fue arrestado junto a su hijo de 20 años, con quien pretendían casarla.



L​a Guardia Civil española informó este sábado en un comunicado de que la "venta" de la menor, perteneciente a una comunidad romaní, tuvo lugar el pasado mes de enero en una localidad de Navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa (Lleida, noreste) para casarla con su hijo.



Una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña, a más de 300 kilómetros de donde vivía, precisa la Guardia Civil, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado".



La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añade el comunicado. El pasado mes de octubre, agentes de la policía catalana encontraron en Les Borges Blanques, también en Lleida, a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial, donde la recogieron y la trasladaron a un centro de protección en Lleida, en el que actualmente recibe atención.

