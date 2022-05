Padre de Yolanda Martínez asegura que su hija fue asesinada, al igual que Debanhi

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Gerardo Martínez recorrió las calles varias veces con la intención de hallar pistas sobre su hija, Yolanda Martínez Cadena, desaparecida en México el 31 de marzo tras salir a buscar trabajo.

Sin embargo, sus esfuerzos no pudieron evitar que ella fuera hallada sin vida días más tarde. Su cadáver estaba en un solar baldío y muy cerca de él se encontraron frascos de veneno, por lo que las autoridades indicaron que se pudo haber tratado de un suicidio.

El padre de la joven de 26 se ha negado a creer esa versión y apunta a que al igual que en el caso de Debanhi Escobar, en el que se dijo que murió de forma accidental pero que su familia ha demostrado un posible asesinato, Yolanda también fue ultimada.

“Quiero, principalmente, lavar el nombre de mi hija, porque dijeron que se fue por su propia voluntad, pero aquí manifiesta la autopsia (necopsia) que no fue suicidio, fue feminicidio, es cuestión de recabar si fue por golpe, si fue por alguna sustancia, pero todo está en investigación”, dijo al medio Sin Embargo.

“Se había manifestado que a lo mejor mi hija sufría de alguna depresión, aquí les digo que sí anduvo desesperada en los últimos tiempos, porque venía el cumpleaños de mi nieta y ella quería de alguna manera generar algún dinero, pero no logró llegar porque andaba buscando trabajo y alguien me le puso el pie, ya no llegó”, agregó.

Según Gerardo, como familia hicieron una segunda autopsia en Guatemala y sería de esa manera como se ha logrado determinar que se trató de un femicidio.

Ahora, el padre de la joven pide a las autoridades darle el acompañamiento necesario para dar con el paradero de las personas que presuntamente le quitaron la vida.

