ONU reúne en Montreal a 193 países para reformar el transporte aéreo mundial

Toronto, Canadá.- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) inicia este lunes en Montreal su VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, en la que los 193 Estados miembros están invitados a negociar la mayor revisión de la regulación económica de la aviación internacional en más de una década. La conferencia, que se prolongará hasta el viernes, abordará cuestiones como los derechos de los pasajeros, la competencia entre aerolíneas, los impuestos al transporte aéreo, la financiación de combustibles sostenibles y el desarrollo de nuevas tecnologías, incluidos los aerotaxis eléctricos. "Necesitamos un nuevo marco económico mundial para definir la próxima era del transporte aéreo internacional", declaró el presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, en su discurso de apertura de la conferencia.

Onuma advirtió de que las normas que permitieron el desarrollo de la aviación podrían haber quedado obsoletas y destacó que el número anual de pasajeros prácticamente se triplicará, desde los actuales 4.600 millones hasta unos 12.400 millones en 2050. La reunión es la primera de este tipo desde 2013 y se produce en un momento de profunda transformación del sector, que afronta un fuerte crecimiento de la demanda, los desafíos de la descarbonización y las consecuencias económicas de las tensiones comerciales internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La OACI, organismo especializado de Naciones Unidas con sede en Montreal, pretende establecer las bases de un nuevo marco regulatorio que permita adaptar el transporte aéreo a las necesidades de las próximas décadas. Uno de los principales asuntos será la protección de los pasajeros, especialmente en casos de cancelaciones y retrasos, así como la armonización de las distintas normativas nacionales sobre sus derechos. La conferencia también examinará la liberalización del acceso a los mercados internacionales, los mecanismos para garantizar la competencia y las necesidades de financiación de aeropuertos e infraestructuras.