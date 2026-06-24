La OMS declarará el fin del brote de hantavirus el 2 de julio si no hay más casos

Ginebra, Suiza.-Las olas de calor extremo como la que actualmente afecta a Europa y otras zonas del hemisferio norte son una de las mayores amenazas a la salud derivadas del cambio climático, con 500.000 fallecimientos anuales a nivel global, advirtió este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Muchas de esas muertes son evitables", destacó Tedros en rueda de prensa, donde recordó que los colectivos que corren mayor riesgo son personas de la tercera edad, pacientes con enfermedades crónicas, niños, mujeres embarazadas o trabajadores expuestos a calor extremo, entre otros.

El director general de la OMS alertó de que las olas de calor también pueden ser un grave riesgo para la salud de asistentes a grandes concentraciones, como el actual Mundial de Fútbol en Norteamérica.

En ese sentido, recordó, la OMS colabora con la FIFA y los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) en una campaña que con el lema "Beat the Heat" (vence al calor) busca sensibilizar a los espectadores o mejorar el acceso a agua potable.