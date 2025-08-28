Un niño está en estado crítico tras tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Washington, Estados Unidos.- Médicos indicaron este jueves que un niño se encuentra en "estado crítico" y dos personas más en "estado grave", tras resultar heridos en el tiroteo contra la escuela católica de La Anunciación en Minneapolis del miércoles en el que fallecieron dos menores y 17 personas resultaron heridas, entre ellos 14 menores de edad.

El director ejecutivo interino del hospital Hennepin Healthcare, Thomas Klemond, informó hoy en conferencia de prensa que está atendiendo a nueve pacientes involucrados en el tiroteo escolar y que uno de los menores tiene un diagnóstico reservado por su condición crítica.

Otras seis personas, cinco menores entre ellos, se encuentran en buen estado y otros dos están en estado grave, agregó Klemond.