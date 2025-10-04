Nicaragua otorga dos concesiones mineras a una misma empresa china

Managua, Nicaragua.-El gobierno de Nicaragua otorgó este viernes dos concesiones mineras a cielo abierto a la empresa china Thomas Metal S.A., con una superficie total de 4.825,75 hectáreas en el departamento de Nueva Segovia y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

El Ejecutivo sandinista, a través del Ministerio de Energía y Minas, otorgó a la empresa Thomas Metal S.A. una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado 'Río Coco 11', con una superficie de 2.870,75 hectáreas, ubicado en el municipio de Quilalí, Nueva Segovia, fronterizo con Honduras, según el acuerdo presidencial.

Nicaragua también otorgó a esa misma firma otra concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado 'La Francia Norte', con una superficie de 1.955 hectáreas, ubicado en el municipio de Muelle de los Bueye, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

En total, el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado más de 20 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por más de 450.000 hectáreas, incluyendo sobre la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.