Nepal eleva a 389 los muertos por la masiva riada en la frontera con el Tíbet

Katmandú.- Las autoridades de Nepal elevaron en su última actualización a 389 los fallecidos por la masiva riada que impactó el distrito de Rasuwa, al norte del país, en la frontera con la región autónoma del Tíbet (suroeste de China). Se trata del último balance a las 21:00 horal local (15:15 GMT) difundido por la Policía nepalí, en el que añade 30 personas respecto a las 359 informadas en el anterior. Además, el boletín informa de que han sido rescatadas 466 personas, de las cuales 31 son extranjeras (11 indias, 4 surcoreanas, 2 estadounidenses, 2 rusas, 2 italianas, una búlgara, una suiza y ocho sin identificar), según la Junta de Turismo de Nepal.

Según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 667 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 540 extranjeros, incluidos tres españoles (el Gobierno de España ha reportado cuatro personas sin localizar). El resto de extranjeros son principalmente de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35). Según la última actualización de la Autoridad Nacional de Desastres de Nepal (NDRRMA), al menos 910 personas están "sin contacto" o desaparecidas, entre las que se contabilizan los 540 ciudadanos extranjeros, 127 nepalíes residentes en el exterior de visita en el país, 85 miembros de los cuerpos de seguridad y aduanas y decenas de residentes locales. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este jueves que Nepal les ha notificado la desaparición de cerca de 100 de sus nacionales en la zona del desastre, aunque el documento preliminar de Katmandú no los ha registrado por el momento.