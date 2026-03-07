Bukele llega a la cumbre “Escudo de las Américas”

Miami, Estados Unidos.-El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó este sábado a la cumbre “Escudo de las Américas”, el encuentro de líderes regionales convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La reunión se desarrolla en el complejo Trump National Doral Miami, donde mandatarios de al menos doce países de América Latina y el Caribe se congregan para abordar temas de seguridad regional, cooperación económica y combate al crimen organizado.
Bukele forma parte del grupo de líderes latinoamericanos invitados por Washington para discutir una nueva iniciativa regional que busca fortalecer la coordinación frente al narcotráfico, las pandillas y otras amenazas transnacionales, así como contrarrestar la creciente influencia de potencias como China en el continente.
El encuentro, que se celebra este 7 de marzo, incluye además la participación de mandatarios como el argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros aliados regionales de la administración estadounidense.
Según la agenda oficial, la jornada inicia con la llegada de las delegaciones y un saludo protocolario con Trump, seguido de sesiones de trabajo y reuniones bilaterales con funcionarios del gabinete estadounidense.
La cumbre marca el lanzamiento formal de la iniciativa “Escudo de las Américas”, una alianza que busca coordinar estrategias regionales para enfrentar el narcoterrorismo, la migración irregular y otros desafíos de seguridad en el hemisferio.