Bukele llega a la cumbre “Escudo de las Américas”

Miami, Estados Unidos.-El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó este sábado a la cumbre “Escudo de las Américas”, el encuentro de líderes regionales convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La reunión se desarrolla en el complejo Trump National Doral Miami, donde mandatarios de al menos doce países de América Latina y el Caribe se congregan para abordar temas de seguridad regional, cooperación económica y combate al crimen organizado.

Bukele forma parte del grupo de líderes latinoamericanos invitados por Washington para discutir una nueva iniciativa regional que busca fortalecer la coordinación frente al narcotráfico, las pandillas y otras amenazas transnacionales, así como contrarrestar la creciente influencia de potencias como China en el continente.