La NASA suspende refugio de emergencia de astronautas en la EEI tras fuga de aire

Miami, Estados Unidos.- Los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) abandonaron este viernes el refugio seguro en la cápsula Dragon y retomaron sus actividades normales después de una emergencia de unas dos horas debido a una fuga de aire en la zona rusa del laboratorio orbital. La decisión se produjo después de que la agencia espacial rusa Roscosmos suspendiera los trabajos de reparación previstos para este viernes en el túnel de transferencia PrK, conectado al módulo de servicio Zvezda, mientras continúa evaluando nuevas mediciones y datos sobre la fuga, detalló en X Bethany Stevens, portavoz de la NASA.La agencia espacial estadounidense suspendió así el refugio de los miembros de la tripulación que permanecieron unas dos horas en la nave Dragon, de SpaceX, como medida preventiva.

"Esperamos seguir trabajando con Roscosmos en un enfoque colaborativo para abordar las fugas", subrayó la portavoz.Horas antes la NASA había ordenado a los astronautas refugiarse en sus respectivas naves y mantenerse preparados para una posible evacuación, mientras una tripulación rusa trabaja para contener una fuga de aire que se ha agravado en el segmento ruso del laboratorio orbital. La NASA detalló que la fuga ha estado presente en el modulo ruso "durante algún tiempo". Actualmente, a bordo de la EEI se encuentran los integrantes de la misión SpaceX Crew-12 y el astronauta de la NASA Chris Williams. Además de los cuatro miembros de Crew-12 -entre ellos el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev- y Williams, otros dos cosmonautas rusos permanecen en la estación espacial.