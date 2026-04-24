Mueren cinco civiles armados en un enfrentamiento con la policía en el norte de México

Ciudad de México, México.-Cinco civiles armados murieron en un enfrentamiento con la policía en Nuevo León, en el norte de México, según informaron este viernes las autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes patrullaban por la localidad General Terán y detectaron a un grupo de civiles armados que vestían ropa camuflada y equipo táctico.

Al percatarse de la presencia de los policías de la Fuerza Civil, los sospechosos abrieron fuego, por lo que los policías repelieron la agresión, según dichas fuentes.

En el enfrentamiento murieron cinco civiles armados y la policía decomisó cinco armas largas, diversos artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos y equipo táctico.