Muere a los 112 años Angelina Torres, la mujer más longeva de España

Angelina Torres, considerada la mujer más longeva de España con 112 años, falleció en Barcelona, dejando un legado de longevidad y vida familiar

  • 11 de noviembre de 2025 a las 07:01
Fallece a los 112 años la mujer más longeva de España.

 Foto: redes sociales

Barcelona, España.- La que hasta ahora era considerada como la mujer más longeva de España, Angelina Torres Vallbona, ha fallecido a los 112 años de edad, informaron este martes fuentes de la familia.

Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo catalán de Bellvís (norte), la anciana vivía desde que era pequeña en Barcelona, a donde se trasladó con su familia tras el fallecimiento de su padre.

Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de Maria Branyas (117) y Piedad Loriente Pérez (113 años).

La ciencia estudia el secreto de la longevidad de María Branyas, quien vivió 117 años

Quinta de siete hermanos, Angelina Torres, cuando la edad se lo permitió, ejerció el oficio de corbatera y más tarde fue aprendiz en una tienda de modistas.

Una vez finalizada la guerra, en 1939, se casó y tuvo una hija, Mercè, y más tarde llegaron dos nietos y tres bisnietos.

A la espera de una actualización, la plataforma internacional Longeviquest, portal de referencia que lista las personas más viejas del mundo por países, otorgaba aún a Angelina Torres Vallbona el primer puesto de entre las personas vivas de más edad de España, con 112 años y 238 días de vida.

En segunda posición figura la también catalana Carme Noguera Falguera, nacida en Olot (Girona) el 22 de agosto de 1914, con 111 años y 81 días. EFE

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

