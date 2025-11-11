Muere a los 112 años Angelina Torres, la mujer más longeva de España

Barcelona, España.- La que hasta ahora era considerada como la mujer más longeva de España, Angelina Torres Vallbona, ha fallecido a los 112 años de edad, informaron este martes fuentes de la familia.

Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo catalán de Bellvís (norte), la anciana vivía desde que era pequeña en Barcelona, a donde se trasladó con su familia tras el fallecimiento de su padre.

Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de Maria Branyas (117) y Piedad Loriente Pérez (113 años).