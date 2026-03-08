Mojtaba Jameneí es elegido nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre

Teherán, Irán.- Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.

Desde entonces no se le ha visto en público, pero ya desde hace años apenas aparecía en actos públicos y de hecho nunca ha sido electo para ningún cargo ni ha desempañado puestos oficiales. Sí ha trabajado durante años en la oficina de su padre situada en el centro de Teherán, donde se le atribuía tal influencia que algunos en Irán le consideraban “un mini líder supremo”. Tiene fuertes lazos con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar ideológico más poderoso del país, incluida su milicia Basij, el cuerpo voluntario que entre otras cosas se encarga de la represión de las protestas. En los archivos de WikiLeaks de los cables diplomáticos estadounidenses en 2008 se le describía como el “poder detrás de las túnicas” y “un líder y gestor capaz y enérgico”. Ahora, como nuevo líder supremo, es la máxima autoridad política del país con la potestad de definir las políticas generales de la República Islámica y la designación de los más altos cargos del país, entre ellos los militares.

Mojtaba Jameneí nació en septiembre de 1969 en la ciudad sagrada de Mashad cuando su padre aún estaba en la disidencia y trabajaba para derrocar a la monarquía liderada por el sha Mohammad Reza Pahlaví, a quien finalmente depuso la Revolución Islámica en 1979. Estudió en la también sagrada Qom, el principal centro de estudios chiíes del país, y ha alcanzado el título religioso de hoyatoleslam, cargo intermedio en la jerarquía clerical por debajo del de ayatolá. Con 17 años participó en la guerra de Irán-Irak (1980-1988), el conflicto que marcó a toda una generación de líderes iraníes.